Diego Costa arrisca oito jogos de suspensão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Espanhola terá mão pesada com Diego Costa, avançado do Atlético de Madrid, depois de este ter sido expulso na partida frente ao Barcelona. Segundo a rádio Cadena Cope, o jogador arrisca oito jogos de suspensão e pode falhar o resto da época.

A emissora espanhola avançou, esta quarta-feira, que o Diego Costa, expulso frente ao Barcelona por protestos contra o árbitro, corre o risco de ficar suspenso oito jogos por ter insultado Gil Manzano, árbitro do jogo.

As palavras do avançado do Atlético de Madrid - "vai para a p... que te pariu" - fazem parte da ata do juiz. "Uma vez expulso, e ainda no terreno de jogo, agarrou-me pelo braço por duas vezes com o objetivo de me impedir de mostrar a cartolina a dois companheiros, com os números 24 e 2 respetivamente", escreveu o juiz no relatório do jogo.

Caso se confirme a mão pesada por parte da Federação Espanhola, o avançado falha o resto da liga espanhola.