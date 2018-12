Hoje às 14:48 Facebook

O futebolista do Atlético de Madrid Diego Costa foi operado com "êxito" à lesão no pé esquerdo, devendo parar entre oito ou nove semanas.

"Tudo decorreu com êxito, sem qualquer incidente", referiu a equipa médica do Altético de Madrid.

O jogador, que em Portugal alinhou no Penafiel e no Sporting de Braga, é colega de equipa do português Gelson Martins no Atlético de Madrid, e só deverá regressar aos relvados em 2019.