Diego Costa recusa-se a treinar com o Atlético Madrid

A polémica continua. Depois de ter sido castigado oito jogos pela Federação Espanhola, após ser expulso no jogo frente ao Barcelona, Diego Costa esteve no centro de treinos do Atlético de Madrid esta quinta-feira mas recusou trabalhar com os companheiros de equipa.

O avançado Diego Costa esteve, esta quinta-feira, no centro de treinos do Atlético de Madrid, mas recusou trabalhar com a equipa. O espanhol, que não joga mais na liga espanhola depois de ter sido castigado pela Federação com oito jogos de suspensão, não tem nenhum problema físico - assim garantem os colchoneros - e a imprensa espanhola reitera que o jogador se recusou a treinar.

Na origem da "birra" - como o "As" apelida - estará o descontentamento de Diego Costa após a abertura de um processo disciplinar por parte do Atlético de Madrid e da falta de apoio do clube após a suspensão decretada pela Federação Espanhola.

Recorde-se que, após o último jogo com o Barcelona, Diego Costa foi expulso devido a protestos junto ao árbitro: "Uma vez expulso, e ainda no terreno de jogo, agarrou-me pelo braço por duas vezes com o objetivo de me impedir de mostrar a cartolina a dois companheiros, com os números 24 e 2 respetivamente", escreveu o juiz no relatório do jogo.