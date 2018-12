Diego Costa vai ser operado e só regressa aos relvados em 2019

JN Hoje às 17:26 Facebook

Diego Costa, avançado do Atlético de Madrid, vai viajar esta semana, para o Brasil, para ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao pé esquerdo.

Segundo o departamento médico do Atlético de Madrid, o avançado brasileiro tem apresentado dores há algumas semanas, um problema que surgiu devido a um traumatismo numa zona do pé onde há 12 anos foi operado.

Os "colchoneros" não informaram o dia exato da operação. Com um tempo de paragem estimado de dois meses, o avançado, que no domingo jogou os 90 minutos no empate (1-1) frente ao Girona, deverá passar a quadra natalícia no Brasil.