Diego Simeone falha final da Liga Europa após castigo de quatro jogos

O treinador Diego Simeone vai falhar a final da Liga Europa de futebol no banco do Atlético de Madrid frente ao Marselha, após ter sido castigado com quatro desafios pela UEFA.

Em causa a expulsão na primeira mão das meias-finais frente ao Arsenal (1-1), em 26 de abril: aos 13 minutos, o árbitro francês Clement Turpin puniu-o por protestar vigorosamente uma falta sobre Lucas Hernández, três minutos depois da expulsão, por duplo amarelo, do croata Sime Vrsaljko.

O primeiro desafio foi já cumprido na quinta-feira, no triunfo dos colchoneros por 1-0 sobre os "gunners", com golo solitário de Diego Costa.

Simeone, que também vai pagar uma multa de 10.000 euros, falha assim a final de Lyon em 16 de maio, frente ao Marselha de Rolando, que classificou os gauleses frente ao Salzburgo com golo nos minutos finais do prolongamento.

Caso vença a Liga Europa, Diego Simeone também estará ausente da Supertaça Europeia frente a Real Madrid ou Liverpool, em 15 de agosto em Talin, e a ronda inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.

O adjunto Germán 'Mono' Burgos foi quem dirigiu a equipa em campo frente ao Arsenal