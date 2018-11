Diogo Correia é campeão nacional de drift

Joaquim Gomes Ontem às 23:29 Facebook

O piloto vilaverdense Diogo Correia sagrou-se este domingo campeão nacional da principal categoria de drift, "Pro".

Nesta quinta e derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Drift, que teve lugar no Centro de Estágios de Melgaço, Diogo Correia levou a melhor sobre o rival direto, Nélson Rocha (Ponte de Lima).

Paulo Nunes (Melgaço) e Hélder Neto (Santo Tirso) foram os campeões, respetivamente, nas categorias de Semi Pro e de Iniciados, do primeiro campeonato inteiramente federado, que teve organização a cargo do Clube Automóvel do Minho (CAM) através da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).