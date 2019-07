Diogo Costa após a operação: "Estarei de volta rapidamente"

Ontem às 23:26 Facebook

Lesionado no treino matinal desta sexta-feira e já operado, o guarda-redes do F. C. Porto sorri e sossega-se, em foto publicada no Instagram: "Tudo em ordem, correu tudo bem!".

Diogo Costa lesionou-se no treino matinal e foi operado para "fazer a redução de uma luxação de um dedo da mão direita", segundo informação do F. C. Porto.

O jovem guarda-redes está em dúvida para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a disputar com o Krasnodar. A primeira mão é na Rússia, a 6 de agosto. O jogo de volta é no Dragão, uma semana depois, a 13.

Ainda assim, Diogo prontifica-se a voltar depressa à competição.

"Tudo em ordem, correu tudo bem! Obrigado por todo o apoio, estarei de volta rapidamente", escreveu o guarda-redes de 19 anos na legenda à fotografia tirada ainda na cama do Hospital de Santa Maria, no Porto.