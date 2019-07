Diogo Costa lesionado e falha jogo de apresentação

Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Costa sofreu uma luxação num dedo da mão direita, no treino desta sexta-feira do F. C. Porto, e vai falhar o jogo de apresentação dos dragões aos sócios, diante do Mónaco, marcado para este sábado.

O jovem guarda-redes foi submetido a uma intervenção cirúrgica. A recuperação deve rápida, a ponto de não estar em causa a disponibilidade para jogar no primeiro jogo oficial da equipa de Sérgio Conceição, agendado para dia 7 de agosto, com o Krasnodar, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.