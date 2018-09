Diogo Dalot no Manchester United por 22 milhões de euros

06 Junho 2018 às 14:07 Facebook

O Manchester United confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Diogo Dalot.

O jovem jogador, formado no F.C. Porto, ruma a Inglaterra para ser treinado pelo português José Mourinho, com um contrato de cinco anos, que tem a opção de ser prolongado por mais uma época, revela o Manchester United no site oficial do clube.

Em comunicado enviado à CMVM, o F. C. Porto informa que a transferência foi realizada pelo valor de 22 milhões de euros.

"Entrar no Manchester United é uma oportunidade inacreditável para mim. Cresci na academia do F. C. Porto e estou muito grato por tudo o que fizeram por mim, mas a oportunidade de vir para o maior clube do Mundo é algo que não podia recusar", disse o atleta em declarações ao site do United.

"No seu escalão, é o melhor defesa lateral da Europa e tem um futuro brilhante pela frente no Manchester United", afirmou José Mourinho sobre a mais recente contratação do clube.