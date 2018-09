Diogo Dalot despede-se do F. C. Porto: "É apenas um até já"

Sofia Esteves Teixeira 06 Junho 2018 às 18:45 Facebook



Diogo Dalot deixou, esta quarta-feira, uma mensagem de despedida aos adeptos do F. C. Porto, garantido que a ida para Manchester não é um adeus, mas sim um "até já".

"Não me lembro de um único dia da minha vida em que não sonhasse ser jogador do F. C. Porto. Cresci a sonhar que um dia ia fazer parte da história deste clube. Desde os meus 8 anos, quando entrei pela primeira vez no Campo da Constituição, recordo cada momento desta extraordinária viagem. De um miúdo que começou como apanha bolas e terminou com o privilégio de ser campeão", começou por escrever o lateral português.

Diogo Dalot considerou ainda que "nenhum futebolista pode recusar a oportunidade de jogar num clube como o Manchester United e trabalhar com José Mourinho", mas garantiu que a partida é "apenas um até já".

De recordar que o Manchester United confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Diogo Dalot, num negócio que rendeu 22 milhões aos azuis e brancos. Formado no F. C. Porto, Diogo Dalot ruma a Inglaterra para ser treinado pelo português José Mourinho, com um contrato de cinco anos, que tem a opção de ser prolongado por mais uma época.