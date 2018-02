Diogo Dalot titular no F. C. Porto frente ao Portimonense

JN Hoje às 19:27 Facebook

O F. C. Porto defronta, este domingo em Portimão, o Portimonense em jogo a contar para a 24.ª jornada da liga. Diogo Dalot estreia-se como titular na equipa azul e branca. Otávio, no lugar do castigado Corona, também vai a jogo.

Para o duelo deste domingo, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Ricardo, Alex Telles, Danilo e Aboubakar, o castigado Corona e Paulinho, por estar cedido aos dragões pelo Portimonense. Do lado da equipa de Vítor Oliveira, Leo, Ricardo Pessoa, Hebling e André Clovis (lesionados) e Fede Varela e Galeno (emprestados pelo F. C. Porto) não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, a equipa azul e branca venceu 24 dos 32 duelos, registando-se, ainda, quatro empates. Nos jogos em Portimão, em 14 jogos, o F. C. Porto venceu seis e empatou quatro.

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira, Hackman, Lucas, Felipe, Ruben Fernandes, Ewerton, Dener, Pedro Sá, Tabata, Fabrício e Nakajima

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Marcano, Dalot, Herrera, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, Marega, Soares

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Jorge Sousa (Porto). No videoárbitro estará Hugo Miguel (Lisboa).