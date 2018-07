28 Abril 2018 às 15:21 Facebook

No último treino do F. C. Porto antes do jogo deste domingo com o Marítimo, o defesa Diogo Dalot lesionou-se no menisco externo do joelho direito e fica de fora das opções de Sérgio Conceição.

O F. C. Porto revela, em nota publicada no site oficial, que o jogador vai ser operado nos próximos dias.