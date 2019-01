Diogo Jota arrasa na vitória do Wolverhampton sobre ex-companheiro

Hoje às 15:13, atualizado às 15:14 Facebook

Extremo português assinou três golos no triunfo (4-3) da equipa de Nuno Espírito Santo na receção ao Leicester.

Num jogo emotivo e repleto de golos, o Wolverhampton venceu o Leicester, por 4-3, e subiu, à condição, ao nono lugar do campeonato. Nuno Espírito Santo fez alinhar cinco portugueses no onze dos Wolves e houve um que de destacou: Diogo Jota. O extremo abriu e selou o marcador e tornou-se na principal figura do encontro.

Com assistências de João Moutinho, Diogo Jota, aos quatro minutos, e Bennet, aos 12, deram uma confortável vantagem ao Wolverhampton. Contudo, o Leicester reagiu empatou no início da segunda parte, com Gray a reduzir e Coady a igualar o resultado, com um golo na própria baliza.

Foi, então, que Diogo Jota voltou a assumir protagonismo. O português fez o 3-2, aos 64 minutos, a passe de Rúben Neves, e fixou o resultado aos 90+3, após assistência de Jiménez, já depois de Morgan ter voltado a empatar.