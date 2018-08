Diogo Leite e André Pereira no onze do Porto frente ao Chaves

JN Ontem às 20:26 Facebook

Twitter

Sérgio Conceição volta a repetir o onze do último jogo do F. C. Porto. Este será o jogo de estreia de Diogo Leite na Primeira Liga portuguesa.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Aboubakar e André Pereira

Onze do Chaves: Ricardo, Brigues, Maras, Marcão, Luís Martins, Stephen Eustáquio, Filipe Melo, Bruno Gallo, Avto, William e Ghazaryan

Suplentes do F. C. Porto: Vaná, Chidozie, Óliver Torres, Adrián Lopez, Corona, Hernâni e Marius



Suplentes do Chaves: António Filipe, Nuno André Coelho, Jefferson, João Teixeira, Djavan, Niltinho e Platiny