Diogo Leite e Fábio Silva distribuem sorrisos pelos adeptos

Arnaldo Martins Hoje às 20:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovens jogadores do F. C. Porto estão presentes na inauguração de uma loja de desporto, no centro comercial Alameda, no Porto.

Em declarações aos muitos fãs presentes, Fábio Silva falou no processo de evolução e relembrou a experiência dos companheiros de equipa. "O objetivo é continuar a trabalhar e evoluir. Estou a trabalhar com referências e jogadores que até há pouco tempo só via na televisão", disse.

Já Diogo Leite, que na passada quarta-feira marcou o golo da vitória do F. C. Porto frente ao Santa Clara, para a Taça da Liga, agradeceu o apoio. "A ambição é continuar a crescer e a ajudar a equipa a ganhar títulos. Agradeço o apoio fantástico dos adeptos", afirmou.

Os dois jogadores, sempre muito solicitados para as habituais selfies, distribuíram bolas e camisolas autografadas, e muitos sorrisos.