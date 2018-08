Direção do Leixões quer expulsar a SAD do Estádio do Mar

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 17:48 Facebook

Presidente do Clube, Duarte Anastácio, vai propor aos sócios que a administração seja impedida de utilizar as instalações do estádio.

Guerra aberta entre clube e SAD do Leixões. Em resposta à tomada de posição da administração leixonense, liderada por Paulo Lopo, a direção do clube comunicou na tarde desta quinta-feira, que vai propor numa assembleia geral, a realizar em setembro, que os elementos da SAD, jogadores e funcionários, sejam proibidos de utilizar as instalações do Estádio do Mar.



Duarte Anastácio, presidente da Direção, deixou ainda a garantia que só continuará no cargo caso os sócios votem a favor da proposta do clube contra a SAD.