Diretor da Juventus explica ausência de Ronaldo na cerimónia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Giuseppe Marotta, diretor executivo da Juventus, explicou esta quarta-feira a ausência de Cristiano Ronaldo na cerimónia da UEFA. O português estava nomeado para o prémio de jogador do ano.

O craque português foi o maior ausente da cerimónia, realizada no Fórum Grimaldo, no Mónaco e era esperado pela organização. Giuseppe Marotta, diretor executivo do clube italiano, justificou a ausência de Ronaldo com um "assunto pessoal".

"Tudo o que posso dizer foi que foi uma decisão pessoal e que foi tomada durante a manhã desta quinta-feira. O clube limita-se a respeitar e queremos dizer que estamos profundamente desapontados pelo facto de ele não ter conquistado o troféu. Isto é pelas exibições na Liga dos Campeões, não pelas exibições no Mundial", disse.

Cristiano Ronaldo, que foi considerado o melhor avançado, estava nomeado para o prémio de jogador do ano mas perdeu para Luca Modric.