Diretor de comunicação do F.C. Porto revela como obteve os emails

O diretor de comunicação do F.C. Porto, Franscisco J. Marques explicou, esta quinta-feira no Porto Canal, como teve acesso aos emails na origem da investigação ao Benfica.

"O primeiro contacto foi através de um email com a cartilha. Eu achei aquilo interessante e respondi para perguntar como podera atestar da veracidade daquilo". Recebi novo mail, e eu quis, desde logo, averiguar a veracidade do que tinha à minha frente. Algum tempo depois, recebi novo email, com 'printscreens' de contas de email e aí fiquei convencido e pedi para me enviarem mais. Foi assim que tudo começou", explicou.

O diretor do F.C, Porto garantiu também que as autoridades estão a par. "Sabem disso desde sempre", afirmou.

"O primeiro contacto foi para o meu email profissional", acrescentou, explicando ainda que depois criou uma nova conta de email, num serviço que permite emails encriptados. Depois criei uma conta de email, um email encriptado. "E foi através dessa conta de email que chegou" a parte mais substancial das mensagens. Quando o F.C. Porto olhou para aquilo, constatou o interesse público do que lá estava", revelou Francisco J. Marques no programa Universo Porto da Bancada.