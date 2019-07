Diretor do Atlético Madrid esteve quatro vezes em Lisboa para convencer João Félix

Hoje às 10:56 Facebook

A contração de João Félix não foi um processo nada fácil para o Atlético de Madrid. Segundo revela nesta quinta-feira o diário espanhol "Marca", Miguel Ángel Marín, diretor executivo do clube, teve de deslocar-se quatro vezes a Lisboa para convencer o internacional português a mudar-se para Espanha.

No início das conversações, o jogador não estava inclinado a assinar pelos "colchoneros" mas a capacidade de persuasão do dirigente acabou por fazê-lo mudar de ideias. O jornal garantiu também que Marín estava numa luta contra o tempo, devido ao interesse de outros gigantes europeus, casos de Real Madrid, Manchester City e Juventus. Foi, por isso, adianta a mesma fonte, uma das contratações mais difíceis de concluir na história do emblema.

João Félix assinou a troco de sete milhões de euros limpos por temporada - assinou por sete anos -, enquanto o Atlético paga, no total, 127,2 milhões de euros pela sua aquisição.

Uma imagem do futebolista no Museu do Prado, em Madrid, foi a capa da "Marca", nesta quinta-feira com o título: "Chega um artista".