Diretor do jornal "O Benfica" critica Moniz e mete F. C. Porto e Sporting ao barulho

José Nuno Martins, diretor do jornal "O Benfica", condenou as declarações de José Eduardo Moniz. O administrador do clube da Luz afirmou que "ninguém se deve eternizar" e o diretor do jornal encarnado não poupou nas críticas.

Tudo começou com a entrevista, à rádio Observador, de José Eduardo Moniz, que defendeu a limitação do número de mandatos dos líderes do Benfica, uma vez que "ninguém se deve eternizar". As palavras não caíram bem a José Nuno Martins, diretor do jornal "O Benfica", que no programa que partilha com Leonor Pinhão, na BTV, deixou várias críticas ao administrador dos encarnados.

"Nem queria acreditar no que estava a ver. Um vice-presidente da SAD e do Benfica a mandar recados pelos jornais sobre o estilo das presidenciais. Isto, num dos momentos mais profícuos, mais decisivos e vencedores dos 115 anos do Benfica. É surpreendente", começou por dizer.

O diretor do jornal das águias aproveitou ainda para questionar se José Eduardo Moniz não terá um "plano secreto".

"Como jornalista ele também é especialista em agendas e enredos casuísticos da atualidade. Quem sabe se quando ele se volta a referir à limitação de mandatos presidenciais de clubes, ele não está a lançar a própria candidatura para ir substituir o avozinho de Contumil, no cargo, lá nas Antas, no ano que vem", afirmou.

José Nuno Martins ainda ironizou com uma possível candidatura de Eduardo Moniz à presidência do F. C. Porto e apelidou o clube portuense de "os Andrades".

"Poderia ser uma boa saída. Aquilo é extraordinariamente bem pago, lá nas Antas. E os Andrades até gostariam de ter uma pessoa cosmopolita. É um lobo vestido de avôzinho cosmopolita, que também pode servir para o Campo Grande. Num lado ou noutro é igual".