Diretor do Pachuca lamenta possível saída de Herrera a custo zero

O futuro de Herrera está a ser seguido com interesse no México, particularmente pelo Pachuca, clube no qual fez a formação e se destacou antes de assinar pelo F. C. Porto em 2013.

O médio está em final de contrato com os azuis e brancos e tem sido apontado ao Atlético de Madrid. No entanto, a possível transferência a custo zero é algo que preocupa Marco Garcés, diretor desportivo do Pachuca.

"É um tema doloroso para nós porque detínhamos uma percentagem da sua transferência e se sair a custo zero perdemos essa percentagem", afirmou o dirigente mexicano, em declarações à "ESPN México".

No entanto, sendo Herrera um jogador querido no clube e pela massa adepta do Pachuca, Marco Garcés admite que gostava de ver o capitão do F. C. Porto num dos campeonatos mais competitivos do mundo.

"Sim, gostaríamos muito de ver o Herrera, um produto da nossa formação, numa das Ligas que vemos mais e das mais competitivas, como é a espanhola e a inglesa", assegurou.