JN Ontem às 23:38 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro entre o Lusitânia Lourosa e o Amarante, a contar para o Campeonato de Portugal, um adjunto do Amarante foi alvo de tentativa de agressão.

Segundo informação policial, no final do jogo deste domingo, que terminou com uma vitória do Lusitânia Lourosa por 2-1, um dirigente do Lourosa foi detido pela GNR, após invadir o campo e ter tentado agredir um adjunto do Amarante.