Distinção junta Sporting de Braga e Vitória de Guimarães

A Universidade do Minho vai, esta sexta-feira, entregar uma distinção especial ao Sporting Clube de Braga e ao Vitória Sport Clube de Guimarães, durante a 19ª Gala do Desporto.

Na cerimónia, que acontecerá a partir das 18.30 horas, no Salão Medieval do Largo do Paço, em Braga, os dois clubes irão ainda assinar protocolos de colaboração com a instituição, alargando o âmbito da cooperação já verificada em anos anteriores. A Gala do Desporto da Universidade do Minho contará com a presença do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, e do diretor de marketing da Federação Portuguesa de Futebol, Nuno Moura.

Os dois clubes da região, frutos das parcerias estabelecidas nos últimos anos, irão firmar colaboração com a Universidade do Minho, que pretende formalizar uma parceria que seja transversal às várias modalidades desportivas com o foco na promoção das carreiras duais dos estudantes/atletas.

A cerimónia contará com os discursos do reitor, Rui Vieira de Castro, do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, do administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, António Paisana e do presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Nuno Reis. Haverá ainda tempo para uma intervenção do diretor de marketing da FPF, Nuno Moura, que se formou naquela universidade e recentemente integrou a lista dos melhores líderes mundiais do marketing desportivo com menos de 40 anos.

De acordo com a organização, a Gala do Desporto irá servir, uma vez mais, para reconhecer e enaltecer a importância do desporto universitário no seio universitário, homenageando estudantes/atletas que alcançaram lugares de "podium" nos Campeonatos Nacionais Universitários e que participaram em competições internacionais.

Na corrida aos galardões de 2019 estão 25 personalidades, cinco nomeados em cada uma das categorias a concurso (monitor do ano, atleta masculino do ano, atleta feminino do ano, treinador do ano e atleta percurso desportivo).

Juliana Dias, José Carlos Costa, José Fernandes, Inês Silva e Mariana Silva são os nomeados para a categoria "Monitor do Ano"; Anselmo Calais, Eduardo Fernandes, Suraj Maugi, João Paulo Pereira e Maria Mimosa Rodrigues estão nomeados para "Treinador do Ano"; Sofia Oliveira, Joana Cunha, Mariana Machado, Bárbara Miranda e Telma Pereira nomeadas para "Atleta Feminina do Ano"; Júlio Ferreira, João Abreu, Bruno Cunha, José Paulo Lopes e Gonçalo Areias nomeados para "Atleta Masculino do Ano" e Hugo Rosário, Mariana Silva, Maria João Santos, Marisa Simões e José Pedro Carvalho, nomeados para "Atleta Percurso Desportivo".

A Gala deste ano irá ainda enaltecer a dedicação e esforço dos 350 estudantes que participaram nas provas desportivas nacionais universitárias e que conquistaram 104 medalhas (29 de ouro, 34 de prata e 41 de bronze) na competição nacional e 6 medalhas (1 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze) nas competições europeias para a Universidade do Minho e dará destaque aos sete estudantes/atletas que vestiram as cores de Portugal nas Universíadas que se realizaram em Nápoles, na Itália, conquistando duas medalhas de bronze, através das prestações de Júlio Ferreira no taekwondo e Bárbara Miranda no basquetebol feminino.

Recorde-se que a Universidade do Minho foi recentemente distinguida pelo Governo de Portugal com a atribuição da Medalha de Honra ao Mérito Desportivo, entregue pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, na Cerimónia de Encerramento do Campeonato Europeu Universitário de Futsal, no passado mês de julho.