Djokovic bate Coric e vence Masters 1000 de Shanghai

O tenista sérvio Novak Djokovic, terceiro classificado do ranking mundial, conquistou este domingo o torneio Masters 1000 de Shanghai, na China, ao bater na final o croata Borna Coric, 19.º e carrasco de Roger Federer nas meias-finais.

Djokovic, que somou o quarto título em Shanghai e o 32.º Masters 1000 da carreira, superou Coric em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4, num embate que durou uma hora e 36 minutos.

O sérvio só enfrentou um ponto de break ao longo de todo o encontro, no sexto jogo do segundo set, mas conseguiu anulá-lo, numa semana em que venceu os seus 47 jogos de serviço.

Com os resultados de Shanghai, Djokovic vai ascender ao segundo lugar do ranking mundial, por troca com Federer, e colocar-se a apenas 35 pontos do líder, o espanhol Rafael Nadal, que também é o recordista de torneios Masters 1000, com 33 conquistados.