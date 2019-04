Djokovic eliminado em Monte Carlo, Nadal segue em frente

JN Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Novak Djokovic, número um do ranking ATP, foi eliminado nos quartos de final do Masters 1000 de Monte Carlo por Daniil Medvedev, 14.º do ranking, ao perder pelos parciais de 6-3, 4-6 e 6-2.

Medvedev precisou de duas horas e 20 minutos para vencer Novak Djokovic, numa partida marcada pelo muito vento que se fez sentir. Nas meias-finais, o russo vai defrontar Dusan Lajovic, 48.º no ranking ATP, que eliminou Lorenzo Sonego por 6-4 e 7-5.

Quem também tem presença garantida nas meias-finais do Masters 1000 de Monte Carlo é Rafael Nadal. O espanhol, número dois mundial, bateu Guido Pella com os parciais de 7-6 (7-1) e 6-3, estando mais perto de poder ganhar o torneio pela 12.ª vez na carreira, a quarta consecutiva.

Rafael Nada vai discutir o acesso à final com o vencedor do encontro entre Borna Coric e Fábio Fognini.