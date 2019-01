Djokovic segue para as meias-finais após lesão de Nishikori

Hoje às 12:58 Facebook

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, qualificou-se para as meias-finais do Open da Austrália, primeiro Grand Slam de 2019, ao beneficiar da desistência de Kei Nishikori, devido a lesão do japonês na coxa direita.

Djokovic assegurou que continuará na liderança da hierarquia da ATP, na sequência do triunfo sobre Nishikori, nono tenista do mundo, que tinha eliminado o português João Sousa na terceira ronda do torneio australiano em piso duro e esta quarta-feira foi obrigado a desistir no segundo "set", numa altura em que o sérvio vencia por 6-1 e 4-1, após 49 minutos de confronto.

O sérvio, de 31 anos, pode tornar-se recordista de títulos no Open da Austrália, caso conquiste o sétimo troféu, depois dos sucessos alcançados em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, mas, antes, terá de bater o francês Lucas Pouille, número 31 do mundo, que esta quarta-feira se apurou pela primeira vez para as meias-finais de um "major", ao vencer o canadiano Milos Raonic por 7-6 (7-4), 6-3, 6-7 (2-7) e 6-4.