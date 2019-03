Dois antigos bicampeões europeus presentes na gala do Benfica

João Faria Hoje às 20:55 Facebook

José Augusto e Ângelo, dois antigos futebolistas bicampeões europeus pelo Benfica nos anos de 1960, estão entre as centenas de convidados do clube, na gala comemorativa dos 115 anos dos encarnados, que decorre na noite desta quinta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa.

A presença de José Augusto e de Ângelo, dois nomes históricos do Benfica, abrilhanta o evento, que arranca às 21.30 horas e durante a qual está prevista uma intervenção do presidente do clube encarnado, Luís Filipe Vieira.

Expectativa, também, para os atletas que poderão vencer os diferentes galardões que serão entregues, entre os quais o prémio "revelação" e o de "futebolista do ano".

O plantel principal de futebol também está presente no evento do Campo Pequeno.