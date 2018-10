Dois árbitros agredidos por pai de atleta na Senhora da Hora

Rita Salcedas Hoje às 01:07 Facebook

Dois jovens árbitros, um dos quais menor, foram agredidos pelo pai de um jogador, no domingo à tarde, durante uma partida de futsal, no Pavilhão Municipal da Senhora da Hora, Matosinhos.

As agressões ocorreram durante um jogo entre o Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Água Viva (Senhora da Hora) e o Atlético Desportivo Polenenses (Custóias), do campeonato distrital de iniciados da Associação de Futebol do Porto.

O árbitro do confronto, Rúben Ferreira, de 17 anos, e o segundo árbitro, Sérgio Ferreira, de 21, foram agredidos depois de o primeiro ter expulsado um jogador da equipa da casa. O pai do atleta, que assistia ao jogo da bancada, saltou a vedação e entrou no recinto, agredindo os dois jovens, descreveu ao JN um árbitro da Academia de Arbitragem Albino Nogueira, à qual pertencem Rúben e Sérgio.

Uma das vítimas ficou com lesões no tímpano. Ambas foram transportadas de ambulância para o Hospital Pedro Hispano e, "por falta de especialista", reencaminhadas para o Hospital de S. João, de onde já tiveram alta.

A PSP acorreu ao local da ocorrência.