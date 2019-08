Dois golos nos descontos garantem ao Braga vitória folgada sobre o Brondby

Susana Silva Hoje às 19:31 Facebook

Dois golos já no tempo de compensação garantiram, esta quinta-feira, ao Braga uma valiosa vitória, por 4-2, frente aos dinamarqueses do Brondby, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa disputado em Copenhaga.

Os anfitriões adiantaram-se no marcador por Kaiser, aos 15 minutos, com os minhotos a reagirem e a darem rapidamente a volta, com golos de Paulinho (18 minutos) e André Horta (20), vantagem que levaram para o intervalo.

Pouco depois do início da segunda parte os dinamarqueses igualaram a partida, novamente por Kaiser, mas já com dois minutos de descontos, Ricardo Horta assegurou o importante triunfo, ao marcar o 3-2 para o conjunto bracarense.

Aos 90+6, um autogolo de Hermannsson deixou os arsenalistas ainda mais confortáveis - vantagem de dois golos - para a segunda mão, que está marcada para o próximo dia 15, pelas 19.45 horas.