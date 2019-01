Dois regressos nos convocados do Sportinga para jogo com Moreirense

Hoje às 13:35 Facebook

Francisco Geraldes é a novidade da lista de convocados do Sporting para o jogo com o Moreirense, sábado, em Alvalade.

De regresso a Alvalade no mercado de inverno, após ter iniciado a época no Frankfurt, na Alemanha, o médio foi chamado pela primeira vez por Marcel Keizer.

Diaby também regressa aos convocados, com Keizer a deixar Jovane Cabral e Miguel Luís de fora, comparando com os escolhidos para o joga da taça com o Feirense.

Convocados - Guarda-redes: Renan Ribeiro e Salin. Defesas: Coates, André Pinto, Mathieu, Ristovski e Jefferson. Médios:Bruno Fernandes, Acuña, Francisco Geraldes, Petrovic, Wendel e Gudelj. Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz Phellype e Nani.