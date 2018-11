Dois "tios" entre os futuros craques

José Pedro Gomes Hoje às 21:51 Facebook

Desafiando os preconceitos que ainda existem relativamente à idade dos futebolistas, Hélder Sousa e Danielson, com 41 e 37 anos, respetivamente, recusaram-se a pendurar as chuteiras e abraçaram um invulgar desafio nas equipas B e de Sub-23 do Rio Ave, partilhando o balneário com futebolistas, que, na maioria, têm idade para serem seus filhos.

Os dois experientes jogadores foram, no início desta temporada, convidados a integrar a equipa de Sub-23 do clube vila-condense, que participa na estreante Liga Revelação, uma vez que o Regulamento da competição permite a inclusão de dois atletas mais velhos. Depois de um período de reflexão, ambos aceitaram o repto, não pela vertente financeira, mas pela paixão que mantêm pelo jogo e pelo treino.

"Quando recebi o convite, pensava em parar de jogar, mas achei que seria bom ajudar os jovens", contou ao JN o defesa central Danielson, que, entretanto, derivou para equipa B do Rio Ave, que compete nos Distritais da Associação de Futebol do Porto (Divisão de Elite), mas sem que isso lhe cause confusão: "Tenho um carinho tão grande por este clube, que está a parecer os anos em que joguei equipa na principal. Venho treinar com um prazer enorme e estou pronto continuar mais uma época".

A ideia foi partilhada por Hélder Sousa, garantindo que neste processo "os jovens também têm muito a ensinar aos jogadores mais velhos".

"Foi também por isso que aceitei o desafio. Talvez apreenda mais com eles do que eles comigo, e como tenho no horizonte uma carreira de treinador, esta experiência está ser muito útil", disse o criativo médio, não escondendo que a idade é motivo para brincadeira no balneário: "Chamam-me de pai, tio e até de avô [risos], mas já nem me importo, porque sinto que sou muito respeitado. Aos amigos é sempre mais difícil explicar como jogo na equipa de Sub-23 com 41 anos...".

Experiência ajuda a superar o menor fulgor físico

Apesar de a idade já não permitir a frescura de outros tempos, o duo tem conseguido contornar a questão física com a experiência adquirida. "Em vez de ir pela rotunda, sei como seguir pelo atalho...", avança Danielson, com a concordância de Hélder Sousa: "O segredo é descansar bem, dar tudo no treino, mostrando que saber estar em campo não é só correr". A tarimba do duo é apontada como uma mais-valia pelos técnicos Pedro Cunha (Sub-23) e José Gomes (equipa B), que os consideram como uma extensão das suas ideias dentro do campo e, sobretudo, como elementos congregantes dentro do balneário. "A exigência que mantêm como eles próprios torna-os um exemplo para os mais jovens", concordaram os dois treinadores.