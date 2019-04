Domingos Paciência: "Claro que torço pelo Eintracht"

Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Podia-se dar o caso de ser o passado portista de Domingos a desejar a eliminação do Benfica, mas não é o caso. "Claro que vou torcer pelo meu filho", afirma o antigo avançado dos dragões, na previsão da eliminatória dos quartos de final da Liga Europa.

"Vou torcer pelo Eintracht e pelo meu filho. Espero que Gonçalo ganhe. Ele ficaria muito feliz se eliminasse o Benfica, até porque já marcou um golo muito importante. É que perder por 4-2 é, na prática, o mesmo que perder por 1-0. Tens de ganhar por 2-0. Vai ser difícil, mas acho que o Eintracht pode passar às meias-finais", disse Domingos Paciência, esta segunda-feira, à margem da inauguração da nova sede da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Rio Tinto (Gondomar).

Antes desse jogo da segunda mão dos quartos final da Liga Europa, Domingos Paciência aguarda outro desfecho favorável, mas ao F. C. Porto, também na segunda mão dos quartos de final, mas da Liga dos Campeões. "Ter de dar a volta a dois golos de atraso ante uma grande equipa como o Liverpool não será nada fácil, mas é como diz o Sérgio Conceição. Numa noite época, de superação, tudo é possível e acho que os jogadores do F. C. Porto devem estar convictos disso mesmo", rematou Domingos.