Domínio sem paralelo a dividir por quatro no futebol português

Portugal é o único país europeu em que os quatro primeiros do campeonato jogam as meias-finais de mais duas provas. O cenário é inédito e o fosso para os outros clubes está a crescer.

A época 2018/19 traz um cenário nunca visto ao futebol português, em que os quatro clubes que estão a disputar o título nacional (F. C. Porto, Benfica, Braga e Sporting, pela ordem atual da classificação) são os mesmos que se preparam para jogar as meias-finais da Taça da Liga, na próxima semana, e da Taça de Portugal, neste caso a duas mãos, com jogos em fevereiro e abril.

O panorama é inédito e não tem paralelo na Europa, nuns casos porque há países onde não se disputa a Taça da Liga, como em Espanha, na Alemanha ou em Itália, e noutros porque os semifinalistas das duas taças estão longe de ser os quatro primeiros dos respetivos campeonatos: em Inglaterra, o líder Liverpool já foi eliminado da FA Cup e também não chegou às meias-finais da "League Cup"; em França, nenhum dos quatro da frente na Ligue 1 (PSG, Lille, Saint-Étienne e Lyon) chegou às semifinais da Taça da Liga, que serão disputadas por Bordéus, Mónaco, Guingamp e Estrasburgo.