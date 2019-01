"Dores constantes" ditam fim de carreira de Rodrigo Mora

Hoje às 11:50 Facebook

O avançado uruguaio Rodrigo Mora, ex-futebolista do Benfica, anunciou a sua retirada do futebol aos 31 anos, devido a problemas de saúde, com dores crónicas que o impedem de jogar.

"Vivo um dos dias mais tristes da minha vida. O sofrimento e a dor são constantes e eu não consigo mais", escreveu o jogador no Facebook, explicando que não consegue continuar a jogar futebol.

Rodrigo Mora, que passou pelo Benfica em 2011, equipa pela qual fez apenas três jogos, disse ainda que gostaria de se retirar de uma outra forma, mas que agradece a todos o apoio que sempre lhe dedicaram.

O avançado sofria desde junho de 2017 de uma "necrose na cabeça do fémur", com problemas na anca, à qual chegou a ser operado.

Na sua carreira, em que passou pelas equipas uruguaias do Juventud, Defensor Sporting, Cerro e Penarol, Mora jogou ainda pelo Benfica, Universidad do Chile e River Plate.

No palmarés conta com duas Taças dos Libertadores, duas supertaças sul-americanas, uma taça sul-americana, uma taça da argentina e uma supertaça argentina.