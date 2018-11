Dortmund vence Bayern Munique em casa e consolida liderança

Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

O Borussia Dortmund recebeu e venceu este sábado o rival Bayern Munique (3-2) e aumentou para sete pontos a vantagem pontual face ao principal adversário na luta pela conquista da liga alemã.

Marco Reus marcou dois golos para o Dortmund, o primeiro de penálti (49 minutos), e o segundo com uma bela finalização de primeira dentro da área (67 minutos), Robert Lewandowski também bisou (aos 26 e aos 52 minutos), mas foi o golo aos 73 minutos do avançado espanhol Paco Alcacer, ex-Barcelona, que tinha entrado em campo na segunda parte, que sentenciou o jogo.

Depois de ter estado em desvantagem por duas vezes na partida, o Dortmund conseguiu sempre reagir e está a mostrar que quer esta época colocar um ponto final na hegemonia do conjunto bávaro, que leva já seis títulos de campeão consecutivos.

Atualmente, o Dortmund está isolado na liderança da Bundesliga com 27 pontos, seguido pelo Borussia Monchengladbach - que foi vencer a casa do Werder Bremen por 3-1 - com 23 pontos, e pelo Bayern Munique (20 pontos), que pode ser ultrapassado no terceiro posto pelo Leipzig (que conta com 19 pontos, mas tem menos um jogo).

O Bayern Munique, que contou com o contributo do português Renato Sanches (saltou do banco aos 74 minutos), é o próximo adversário do Benfica na quinta jornada do grupo E da Liga dos Campeões, com o confronto marcado para o próximo dia 27 de novembro, na Alemanha.

Nos outros jogos do dia, o Fortuna Dusseldorf recebeu e venceu o ​​​​​​​Hertha Berlim (4-1), o Friburgo foi surpreendido em casa pelo Mainz (1-3), o Hoffenheim bateu o Augsburgo (2-1), e o Nuremberga perdeu com o Estugarda (0-2).