Douglas acusa doping e explica a razão da análise positiva

O central Douglas, do Sporting, informou esta quinta-feira, através das redes sociais, que acusou doping em abril de 2017. O jogador, de 29 anos, não é utilizado por Jorge Jesus desde 4 de janeiro, do último ano, quando defrontou o V. Setúbal, para a Taça da Liga.

"É com enorme mágoa que informo que, num controlo anti-doping realizado em finais de abril do ano passado, acusei positivo. Em consciência, não tomei nenhuma substância dopante com o objetivo de melhorar artificialmente o meu rendimento desportivo. Aliás, a última vez que fui convocado foi a 28 de janeiro de 2017", começa por explicar o jogador, que culpa um medicamento pelo positivo na análise.



"Não tinha conhecimento de que o remédio que ingeri - um diurético -continha uma substância proibida pela WADA. Fi-lo, ingenuamente, sem consultar ou informar o departamento médico do clube", continua o central, que pede desculpa ao Sporting, aos colegas de equipa, à equipa técnica e médica e aos adeptos leoninos.



"Nunca foi minha intenção, repito, adulterar a verdade desportiva. Assumo o meu erro e por ele peço as mais sinceras desculpas", pode ler-se.