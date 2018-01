Douglas titular no Benfica frente ao Chaves

Hoje às 17:29, atualizado às 18:41 Facebook

Brasileiro é o eleito de Rui Vitória para ocupar o lugar de André Almeida no lado direito da defesa encarnada.

Douglas vai estrear-se na Liga e dispõe de nova oportunidade para mostrar serviço a Rui Vitória. No Chaves, Luís Castro entregou a titularidade a Jorginho, que ocupa o lugar do castigado Matheus Pereira. O jogo tem início marcado para as 18.15 horas.

Benfica: Bruno Varela; Douglas, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Krovinovic e Pizzi; Salvio, Jonas e Cervi.

Chaves: António Filipe; Paulinho, Domingos Duarte, Maras e Djavan; Jefferson, Bressan e Tiba; Davidson, William e Jorginho.