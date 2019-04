Doumbia: "Dizem que tenho o perfil de Pogba"

JN Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A cumprir os primeiros meses no Sporting, onde chegou no mercado de inverno proveniente dos russos do Akhmat Grozny, Idrissa Doumbia admite que está satisfeito por ter decidido ingressar nos leões.

"Estou muito contente por estar no Sporting. A adaptação está a correr bem, sinto-me cada vez melhor e espero poder ajudar o clube a alcançar os objetivos", afirmou o médio costa-marfinense, em entrevista à Sporting TV.

"Há muita qualidade no plantel e penso que com este grupo podemos alcançar grandes feitos. Gostaria de ganhar troféus aqui, se possível até mesmo individuais", acrescentou.

O jovem de 21 anos fala também dos ídolos que tem no futebol e revela que até o comparam com dois craques mundiais: Yaya Touré, que brilhou ao serviço de clubes como Barcelona e Manchester City, e Pogba, internacional francês que representa o Manchester United.

"Prefiro dizer que sou o Doumbia, mas as pessoas fazem essa comparação. Dizem que tenho o perfil do Pogba ou do Yaya Touré. Preciso de trabalhar muito para chegar ao patamar deles, mas são os meus ídolos e com quem gostaria de jogar".

Desde que chegou a Alvalade, o médio foi utilizado por Marcel Keizer em dez partidas, tendo sido titular em duas.