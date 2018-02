Doumbia titular no Sporting frente ao Estoril

JN Ontem às 16:58 Facebook

O Sporting defronta, este domingo, o Estoril em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga. Doumbia, no lugar do lesionado Bas Dost, é a novidade do onze leonino.

Para o jogo deste domingo, Jorge Jesus não poderá contar com Gelson Martins, Bas Dost e Podence, devido a lesão. Gonçalo Brandão, Tiago Cardoso, Lucas Cavalcante, Joel Ferreira, Kléber e Victor Andrade, lesionados, são as baixas da equipa do Estoril.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, os leões venceram 43 dos 60 encontros, registando-se ainda 11 empates. Na Amoreira, o Sporting conseguiu o triunfo em 18 jogos, enquanto o Estoril venceu três vezes. Registara-se, ainda, oito empates.

Onze do Estoril: Renan, Kyriakou, Halliche, Dankler, Ailton, Pêpê, Gonçalo Santos, Lucas Evangelista, Ewandro, André Claro e Eduardo.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, William, Bataglia, Bruno Fernandes, Bruno César, Acuña e Doumbia

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga). Luís Ferreira (Braga) é o videoárbitro.