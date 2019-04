Downhill e trilhos de vertigem nas Aldeias do Xisto

Hoje às 16:12, atualizado às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O município da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, vai receber o Campeonato da Europa de Downhill, de 2 a 5 de maio.

Duzentos atletas de 15 países europeus participam na prova, que, segundo Rui Simão, presidente da rede das Aldeias de Xisto, vai decorrer "num dos trilhos mais espetaculares que o país tem para oferecer".

"São pouco mais de dois quilómetros, com um desnível médio superior a 20%, que vai dos cerca de 900 metros até pouco menos de 400 metros de altitude, em ritmo de grande exigência", salientou.

Segundo Rui Simão, o Campeonato da Europa de Downhill vai levar "novamente os melhores atletas da modalidade ao território, que pela orografia, condições, equipamentos e infraestruturas disponíveis é um dos mais competitivos que a Europa dispõe, particularmente nesta altura do ano".

"Além das condições orográficas, temos um clima excecional e uma cultura associada às diferentes vertentes da modalidade também muito relevante, desde oficinas, passeios em programas especializados, 'transfers', hotelaria especializada para a área do ciclismo, com unidades de alojamento devidamente certificadas para lidar com este público", acrescentou.

A prova enquadra-se no projeto Cyclin' Portugal, que reconhece as Aldeias do Xisto como o primeiro destino de excelência do país para a prática de ciclismo, cruzando infraestruturas de qualidade, eventos de cariz competitivo e de lazer, e programas e serviços turísticos especialmente dirigidos a este público.

Em 2018, Francisco Pardal sagrou-se campeão europeu de elite e Tiago Ladeira arrebatou a medalha de ouro em juniores. Nas categorias de veteranos, Portugal arrecadou um total de sete medalhas.

O Campeonato da Europa de Downhill resulta de uma parceria entre a rede das Aldeias do xisto, que acolhe a competição pelo segundo ano consecutivo (em 2018 foi na Lousã), Federação Portuguesa de Ciclismo e Turismo Centro de Portugal.

No dia 01 de maio, na véspera da prova europeia, realiza-se a Clássica Aldeias do Xisto, uma prova de ciclismo de estrada que conta para a Taça de Portugal e que tem início na Sertã e final em Gondramaz (Miranda do Corvo), já em plena Serra da Lousã.