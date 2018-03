Doyen Sports exige dois milhões de euros ao Sporting

Hoje às 19:44 Facebook

A Doyen Sports apresentou uma ação no Tribunal Judicial de Lisboa contra o Sporting, exigindo a execução imediata de uma dívida de dois milhões de euros.

A verba que este fundo de investimento reclama prende-se com o negócio que, no arranque da temporada 2012/13, permitiu o ingresso do marroquino Zakaria Labyad no Sporting.

Contactada pelo JN, fonte do Sporting reconheceu a existência da dívida e garantiu ter a verba aprovisionada no Relatório e Contas.

No entanto, a SAD leonina recusa ficar refém dos "timings" de pagamento que a empresa pretende impor e tenciona esgotar todos os meios judiciais ao seu dispor para obter um desfecho favorável ao Sporting.

O JN sabe ainda que a Doyen também tentou colocar o caso no TAS (Tribunal Arbitral do Desporto, na Suíça), mas o apelo foi recusado, visto que o TAS considerou que ainda não tinham sido esgotados os recursos possíveis na justiça portuguesa.

A Doyen já tinha tido um diferendo com o Sporting a propósito do central argentino Marcos Rojo. Na altura, o TAS obrigou os leões ao pagamento de uma verba de 17 milhões de euros.