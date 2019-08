Dragão ainda regateia Uribe. Águia contrata "projeto" de Puskas

Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Impasse nas negociações entre o F.C. Porto e o América pela transferência do médio colombiano Mateus Uribe. À última hora, o clube mexicano manda dizer que tem mais interessados no jogador, incluindo um suposto avanço do Benfica, aproveita as leis da oferta e abre leilão. À Luz, entretanto, chega para a equipa de juniores um "novo Puskas". O prodígio húngaro tem 16 anos, chama-se Rajmund Molnár e assinou contrato de três épocas.

F. C. Porto - Se o América do México confirma a transferência de Augustin Marchesín e se o próprio guarda-redes argentino agradece "a grande oportunidade" que o F. C. Porto lhe concede, as negociações entre os dois clubes continuam, mas agora pelo trespasse do médio colombiano Mateus Uribe, que já esteve praticamente fechado mas que sofreu um impasse, devido à suposta entrada em cena de outros clubes. A edição mexicana do jornal Marca conta que o Benfica é um desses interessados de última hora, o que deu ao emblema mexicano argumentos negociais para poder reapreciar o internacional colombiano de 28 anos. É esperar para ver no que vai dar.

Benfica - No Benfica, entretanto, ingressa uma estrelinha húngara de 16 anos. Rajmund Molnar, como se chama este patrício de Puskas, passou os exames no Seixal, assinou contrato de três épocas e já está ao serviço da equipa de sub-19, que faz estágio de pré-época, no Luso. Rajmund participou no recente Europeu de sub-17 e marcou um golo pela Hungria. Procedente do Honved, foi identificado pelo "scoutting" benfiquista como um jogador de potencial elevado. Ainda na Luz, a equipa principal continua na cura de emagrecimento: João Ferreira e Tiago Dantas cumprem plano anunciado por Bruno Lage no final do jogo com o Milan, iniciando o trabalho com a equipa B; Cádiz, atacante venezuelano contratado ao V. Setúbal, deverá sair para um clube da primeira Liga.

Sporting - Em Alvalade, mantém-se a questão primordial da pré-época, relacionada com a "prometida" transferência de Bruno Fernandes. A SAD não cede e faz finca-pé pelo jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Da saída do médio internacional português também dependerá a investida leonina no mercado, sobretudo por uma alternativa imediata. O alvo está já identificado: trata-se de Lucas Robertone, argentino de 22 anos, médio do Velez Sarsfield, que o Sporting já tem apalavrado. O Sporting, entretanto, transfere um excedentário a título definitivo: o defesa central Ivanildo, de 23 anos, que passou a última época no Moreirense, vai para o Trabzonsport, da Turquia.

Marítimo - Desta manhã de quarta-feira sobra, ainda, a notícia de mais uma reforço para o Marítimo. O defesa brasileiro Léo Andrade, que desempenha as funções de central e de lateral esquerdo, tem 21 anos, e chega do Curitiba. O jogador já se despediu do clube do Paraná. Segundo o "Globoesportes", chega esta tarde ao Funchal, para assinar contrato de três épocas. Segundo a mesma fonte, o Curitiba reservará 40% do passe do jogador.

Inter - Lá por fora, não falta rumores e especulações: o "Corriere dello Sport" avança que o Inter quer Dybala e mete-se ao barulho na guerra entre a Juventus e Manchester United pelo argentino, visto de ambas as partes como moeda de de troca ou de abate por outra transferência, em sentido inverso, a do atacante belga Lukaku.

Nápoles - Outra fresquinha desta quarta-feira: o "Daily Mail" diz que o Nápoles vai avançar com uma oferta de 70 milhões por Wilfried Zaha, avançado do Crystal Palace.

Manchester United - O jornal "L'Equipe" adianta que o Manchester United paga ao Mónaco dez milhões de euros por uma estrelinha de 16 anos, o médio Hannibal Mejbri, internacional sub-17 pela França, que também era cobiçado pelo Arsenal e pelo Bayern.