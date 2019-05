Dragão com sangue de campeão a fluir nas veias

Arnaldo Martins Hoje às 10:01 Facebook

Estofo de campeão. É um dos ingredientes que podem fazer a diferença em momentos decisivos de uma época, como os que se aproximam neste fim de semana, com as viagens do F. C. Porto ao Funchal para defrontar o Nacional e do Benfica a Vila do Conde para jogar com o Rio Ave.

Nestes momentos, as pernas podem pesar toneladas, mas, nesse particular, tanto Sérgio Conceição como Bruno Lage, técnicos de dragões e águias, respetivamente, podem dormir sossegados, pois têm nos plantéis gente madura e que conta com campeonatos no currículo.

Neste ranking, o F. C. Porto leva vantagem sobre o Benfica, pois tem no plantel 20 jogadores com sangue de campeão, mais sete que os encarnados. Iker Casillas é o mais titulado com seis ligas nacionais, cinco em Espanha e uma em Portugal. O central Pepe, com cinco, segue de perto o guarda-redes, que, neste momento, está fora de combate, devido ao recente enfarte agudo do miocárdio. Maxi Pereira, Aboubakar e Fabiano completam o "top 5" dos azuis e brancos (ver lista ao lado).