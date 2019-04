Dragão contra o Liverpool e contra a história

Hoje às 09:43 Facebook

O F. C. Porto recebe esta quarta-feira o Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, num jogo em que precisa de recuperar de uma derrota por 2-0 para estar nas meias-finais. Uma façanha por si só, a que se junta um desafio estatístico.

O jogo no Estádio do Dragão (20 horas), com arbitragem do holandês Danny Makkelie, é duro teste ao campeão português, que nunca conseguiu em provas europeias ultrapassar desaires por dois ou mais golos.

O Liverpool, que venceu na primeira mão com golos de Keita (05 minutos) e Firmino (26), contará com o lateral Robertson, que esteve castigado. O F. C. Porto tem disponíveis Pepe e Herrera, que também cumpriram castigos.

Nos "dragões", o extremo Jesús Corona, titular em Anfield Road, está em dúvida, depois de ter sofrido no sábado uma entorse no tornozelo, no jogo da I Liga em que o F. C. Porto venceu fora o Portimonense, por 3-0.

No histórico com a equipa de Liverpool, o F. C. Porto nunca conseguiu vencer os ingleses (na última época, em que também os defrontou na Champions, mas nos oitavos de final, perdeu em casa por 5-0).

O vencedor desta eliminatória vai defrontar nas meias-finais o F. C. Barcelona, que na terça-feira venceu o Manchester United, por 3-0.

No outro jogo desta quarta-feira dos quartos de final da principal competição europeia de clubes, o Manchester City tenta desfazer em casa uma derrota por 1-0 frente ao Tottenham, rival também na Liga inglesa.

O vencedor do embate entre "citizens" e "spurs" vai encontrar o Ajax, que afastou a Juventus, depois de vencer em Turim, por 2-1, num encontro em que Cristiano Ronaldo marcou o golo dos italianos.