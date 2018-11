Dragão é uma obra de arte sem crises de adolescência

Nuno A. Amaral com Márcia Soares Hoje às 11:15, atualizado às 11:22 Facebook

Estádio do F. C. Porto faz esta sexta-feira 15 anos e vive na crista da onda do sucesso desportivo, da gestão ambiental e de evolução tecnológica. O JN foi ver como funciona.

A noite de 16 de novembro de 2003 ficará na memória dos portistas como a da inauguração do Dragão. Passaram 15 anos. Hoje, o estádio do F. C. Porto continua a ser o orgulho dos adeptos do clube, está tão belo e funcional como há década e meia. O sucesso desportivo atual traz-lhe público em doses quase nunca vistas: na época em curso, a média de afluência passa as 40 mil pessoas por jogo, só superada pela de 2003/04, quando o F. C. Porto caminhava imparável rumo à conquista da Liga dos Campeões.

"Sou suspeito para dizer o que de melhor tem o Dragão. Não há nada neste estádio que eu não goste. É uma obra de arte única e foi desenhado mesmo à medida do F. C. Porto, por pessoas que sabiam o que queriam. É um ótimo estádio para trabalhar e para operacionalizar um jogo de futebol", diz ao JN Ricardo Carvalho, diretor da Gestão de Infraestruturas do F. C. Porto, sublinhando que o Dragão não vive só nos dias de jogos, cerca de 25 por época: "São 365 dias por ano a trabalhar, para dar resposta a um conjunto de empresas e de atividades que decorrem no estádio".

Porto, 14/11/2018 - Reportagem sobre os 15 anos da inauguração do Estádio do Dragão. Funcionarios limpam bancada do estádio. (Fábio Poço/Global Imagens) Foto: Fábio Poço/Global Imagens

O custo de exploração anual ronda "três milhões de euros", metade dos quais investidos na melhoria dos equipamentos. "Quando foi inaugurado, o estádio já era assim. O que fizemos foi dar resposta às novas tecnologias que foram surgindo. Ao fim de 15 anos, houve equipamentos que se tornaram obsoletos, mas que as nossas práticas de gestão se encarregam de suprir, o que permite que o valor do estádio não só se tenha mantido, mas aumentado", acrescenta.

E foi num dia sem público nas bancadas que o JN foi às entranhas do Dragão perceber, por exemplo, como funciona o sistema de segurança que controla as 200 câmaras de vigilância instaladas. Ou como máquinas com luz artificial ajudam a tratar da relva em dias curtos e noites frias. E como está montado o sistema de recolha de resíduos que tornam o estádio do F. C. Porto uma referência a nível ambiental, inovador em campanhas de solidariedade como a que leva alimentos que os espectadores não podem levar para dentro do recinto em dias de jogos a serem distribuídos por pessoas necessitadas.

22 títulos conquistados desde a inauguração

Porto, 15/11/2018 - Reportagem sobre os 15 anos da inauguração do Estádio do Dragão. Sistema de aquecimento e iluminação por infravermelhos do relvado do Estádio. (Fábio Poço/Global Imagens) Foto: Fábio Poço/Global Imagens

Desde que joga em casa no Estádio do Dragão, o F. C. Porto já ganhou oito campeonatos, quatro Taças de Portugal, sete Supertaças, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e uma Taça Intercontinental.



12 milhões de adeptos nas bancadas

Contabilizado já o jogo de sábado último com o Braga, o Dragão já recebeu mais de 12 milhões de espectadores. O número exato de adeptos que assistiram a jogos ao vivo é de 12 236 910.