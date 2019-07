Hoje às 18:11 Facebook

Os azuis e brancos informaram, esta terça-feira, que "já não há bilhetes para a apresentação do F. C. Porto para a temporada de 2019/20".

A cerimónia tradicional está marcada para sábado e inicia-se pelas 17.30 horas. O ponto alto será o jogo com o Mónaco. Quem não conseguiu bilhete e quiser ver a partida, pode fazê-lo, em direto e exclusivo, na F. C. Porto TV e no Porto Canal, a partir das 19 horas.

As portas do Estádio do Dragão estarão abertas a partir das 16 horas.