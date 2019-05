Dragão já esgotou os bilhetes para a final da Taça de Portugal

Hoje às 12:53, atualizado às 12:57 Facebook

Em apenas 24 horas, os azuis e brancos esgotaram os cerca de 12.800 bilhetes a que tiveram direito para a final da Taça de Portugal, marcada para 25 de maio (17.15 horas), no Estádio Nacional, em Oeiras.

Os bilhetes começaram a ser vendidos na manhã desta terça-feira e o F. C. Porto anunciou, há instantes nesta quarta-feira, que estão esgotados.

Conforme o JN deu conta, foram muitos os adeptos do F. C. Porto que fizeram fila no Estádio do Dragão para assegurar, logo nas primeiras horas, o ingresso para o jogo com o Sporting, que vai fechar a temporada futebolística em Portugal.

Até lá, a equipa de Sérgio Conceição ainda defrontará o Nacional e o Sporting nas duas últimas jornadas do campeonato, esperando por um deslize do Benfica para ainda poder chegar ao título, mas os adeptos já garantiram o apoio na final da chamada prova rainha.