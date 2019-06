Dragão troca relvado por pelado... temporariamente

Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Através da redes sociais, o clube partilhou um vídeo do Estádio do Dragão sem relva, um cenário quase nunca visto.

"Work in progress". É assim que o F. C. Porto resume a mudança de relvado do Estádio do Dragão, trabalho que vai a meio.

No vídeo vê-se o retângulo de jogo só em terra, sem ponta de relva, cenário que faz recordar tempos passados em que os jogos apenas se disputavam em piso de terra, os chamados pelados.

Recorde-se que os dragões iniciaram a mudança do tapete há cerca de duas semanas, faltando agora a última fase para o trabalho ficar completo. Nos próximos dias, um novo relvado nascerá no Estádio do Dragão.