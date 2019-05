Dragões assinalam jogo 100 de Marega

Hoje às 16:26 Facebook

O avançado maliano realizou, frente ao Sporting, o jogo 100 com a camisola do F. C. Porto e a marca não passou em claro.

O F. C. Porto assinalou esta segunda-feira o centenário de Moussa Marega com a camisola dos dragões. Frente ao Sporting, na última jornada da Liga, o avançado do Mali realizou o jogo 100 pelos portistas.

"Estou muito feliz por chegar ao jogo 100 com esta camisola mas agora o mais importante é ganhar no sábado a Taça de Portugal. Força Porto", disse o jogador de 28 anos, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

De dragão ao peito, Marega já assinou 45 golos.

Contratado ao Marítimo no mercado de janeiro de 2016, Marega estreou-se pelos dragões em Barcelos, num triunfo frente ao Gil Vicente (3-0), em encontro referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Antes de se impor no Dragão ainda esteve uma época cedido ao V. Guimarães.