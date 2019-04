Dragões com apoio antes da partida de Liverpool

JN Hoje às 12:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto passou a noite em Liverpool e iniciou a viagem de regresso a Portugal esta quarta-feira de manhã. No aeroporto, os dragões contaram com o apoio de alguns adeptos portistas.

Os azuis e brancos foram derrotados em Anfield, por 2-0, resultado que deixa tudo em aberto na eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira, 17 de abril, no Estádio do Dragão. Antes disso, os campeões nacionais deslocam-se a Portimão, onde vão defrontar o Portimonense para a 29.ª jornada do campeonato.